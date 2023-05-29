有媒體爆料，已故民進黨前嘉義市議員黃正男的趙姓女密友長期占用議會會館，時間長達20年，黃正男女兒、現任民進黨市議員黃露慧接棒父親擔任議員後，還讓趙女使用她的議會研究室。
根據《鏡週刊》報導，趙姓女子是黃正男的核心幕僚，熟悉嘉義政治生態，她在黃正男生前就已入住會館。除此之外，黃露慧還將她的議會研究室，長期借給趙女使用。
此案曝光後，嘉義市議會向趙姓女子提出不當得利的民事賠償，依一般家庭水電費用計算，要求她支付每月水電費267元，代表20年下來，總共也才64080元。
有媒體爆料，已故民進黨前嘉義市議員黃正男的趙姓女密友長期占用議會會館，時間長達20年，黃正男女兒、現任民進黨市議員黃露慧接棒父親擔任議員後，還讓趙女使用她的議會研究室。
根據《鏡週刊》報導，趙姓女子是黃正男的核心幕僚，熟悉嘉義政治生態，她在黃正男生前就已入住會館。除此之外，黃露慧還將她的議會研究室，長期借給趙女使用。
此案曝光後，嘉義市議會向趙姓女子提出不當得利的民事賠償，依一般家庭水電費用計算，要求她支付每月水電費267元，代表20年下來，總共也才64080元。
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