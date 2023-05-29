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教士隊29日派出達比修有登板先發，對戰洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole），結果形成一場打擊大戰，寇爾6局失6分大失水準，達比修更是2.2局被痛打7分。雙方打線各敲兩轟，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）第15轟出爐，終場洋基10比7獲勝。

此戰兩位名投手對決卻不幸成為打擊練習場，教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）首局上轟出陽春炮，該局下洋基賈吉隨即回敬了陽春炮。2局上教士歐多爾（Rougned Odor）差點又來1發陽春炮，但是被身高兩公尺的右外野手賈吉跳起來沒收。教士仍靠著安打取得兩分領先。

3局下達比修崩盤，連續被敲5支安打，辛苦解決兩人之後，轉眼已失掉4分，後面洋基再來連續3安，教士緊急換下達比修，不過後面中繼投手的失分仍算在達比修頭上，讓他自責分漲到4.61。

洋基靠著單局7分的大局取得5分領先優勢，總教練布恩賽後說：「當大家都有貢獻的時候，效果是非常大的，特別是對付達比修這樣的投手，通常很難連續敲出安打。」

教士歐多爾7局上再來1發深遠飛球，這回右外野手賈吉攔不住了，球直接飛進上層觀眾席，兩分全壘打！洋基8局下也有貝德（Harrison Bader）陽春炮增添保險分，成功守住勝利。寇爾取得勝投（6勝0敗），自責分率2.93，達比修3勝4敗。