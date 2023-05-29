新大學考招制度持續變動中，今年分發入學將出現社會組校系以學測成績、自然組校系以分科測驗成績來分高下的不一致現象，同時，政大成為社會組考生前進台大的跳板。專家質疑，社會組考生若學測成績好，在申請入學及分發入學皆占盡優勢，是大家想要的嗎？

新大學考招制度今年進入第二年，分科測驗僅考歷史、地理、公民、物理、化學、生物及數學甲等7科，其他國文、英文、數學A及數學B則在學測考。

一位升學專家指出，對參與分發入學的社會組考生來說，他們主科已在學測考完，分科測驗考的是副科；但對自然組考生來說，分科測驗的考科仍不易對付，分發入學主要也是採計分科測驗的考科。

專家說，新大學考招制度，社會組考生不管是在申請入學或分發入學，主要都是以學測成績決勝負；至於自然組考生，如果學測考不好，在申請入學時未進到理想校系，那全力拚分科測驗，還有在分發入學翻盤的機會。

舉例而言，政大社會系、財政系、公行系、經濟系、金融系及風管系等，分發入學採計3至4科中，僅1科是看分科測驗的公民與社會，其他都是看學測科目。

對社會組考生來說，他們只要學測成績通過這些校系申請入學一階篩選，不見得需要報名二階甄試，而去考分科測驗，通常公民與社會科不太會失常，參加分發入學時，幾乎篤定錄取政大原來的校系，好一點則可進台大。

台北市黃姓考生表示，他已通過政大某校申請入學一階篩選，也完成二階面試，但最後若錄取也不會去報到，他會參加分科測驗，以他的成績，在分發入學時，原本政大那個校系可當「保底校系」，幸運的話就進台大。

對於政大成為社會組考生前進台大的跳板，政大教務長林啟屏說，過去以來，政大與台大學生本來就有生員重疊性很高的情形，他們已經注意到此一現象，會觀察此現象的發展，並視今年情況再來思考處理方式。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉說，多元升學制度是要讓不同屬性孩子都有適合的升學管道，但現在新大學考招制度，社會組考生如果在學測考好，不僅在申請入學有優勢，這個優勢更繼續延伸到分發入學，他們占盡好處，這樣到底好不好，有必要檢討。