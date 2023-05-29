過去絕大多數考生在申請入學被錄取後，就不再參加7、8月的分科測驗（以前是指考）及分發入學，但今年局勢將翻轉。去年分發入學「低分高就」狀況明顯，引導更多今年考生投入此升學管道，家長抱怨，制度逼得孩子參加完學測又要去考分科測驗，壓力更大。

今年大學分科測驗在7月12日、13日舉行，考生應在6月8日至19日間報名。不過由於去年分發入學時，許多考生考上了比自己預期要好很多的校系，這對今年造成影響，更多人決定撐到最後。

升學專家劉駿豪表示，去年分發入學有1.4萬缺額，今年有些校系減少招生名額，但預期也會有7、8000個缺額，由於「供過於求」，今年考生考分科測驗後參加分發入學，仍有很大機會進入不錯的校系。

台北市萬芳高中老師許麗吉說，她去年遇到一位考生，放棄申請入學錄取的私校，參加分發入學一舉考上政大。而這個效應將在今年會擴大，更多考生會去考分科測驗以參加分發入學。

許麗吉表示，新大學考招制度去年實施，申請入學放榜時間和分科測驗舉行時間僅差1個月，當時考生普遍認為準備時間太短而不敢參加分科測驗；但今年情況完全顛倒，很多考生認為，只要再撐1個月就可以進到更好校系，為何不做？

台北市成功高中校長孫明峰說，以前的考生在申請入學錄取就定位後，就會果斷決定不考分科測驗（或指考），但今年顯然有所改變，更多考生不再只滿足申請入學錄取的校系，他們陷入猶豫要不要去考分科測驗。

新北市新莊高中校長謝金城指出，去年分發入學「低分高就」現象，讓堅持到最後的人賺到，因此，今年確實有更多考生想去報考分科測驗。學校會尊重學生的選擇，但也提醒他們分科測驗要好好考，在升學上才有更多選擇。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則說，去年分發入學「低分高就」的現象，鐵定會引導今年更多考生去報考分科測驗，但這相當於他們要先後考學測及分科測驗兩項升學考試，壓力更大了。此外，今年分發入學競爭將比去年激烈，考生如果因此得到失望的結果，怎麼辦？