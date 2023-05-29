30歲女星林千又外型甜美，還擁有魔鬼身材，她於7年前在手搖飲店發生爭執，怒嗆店員22K一事產生軒然大波，與納豆分手後，她將重心轉移至精品代購上，常常在社群平台上曬出旅遊照。在感情方面，兩年前傳出她和已婚富商人夫過從甚密，近日遭到爆料，富商有意與元配辦離婚手續，正在諮詢律師處理相關程序。

納豆前女友林千又近年專做精品代購，這兩年傳出她與開著價值1,580萬元麥拉倫的富商人夫不倫戀，而林千又之所以能夠讓男方願意放棄原本婚姻，是因為她時常會準備驚喜與浪漫，據《 鏡週刊》報導，令男方最難忘一事就是在他某次生日派對上，林千又號召親朋好友，據友人透露：「影片中林千又準備了不少A4紙，每張紙都寫滿對男生的愛意，我記得其中一張紙寫著『我們要一輩子走下去』」，浪漫舉動完全打動富商的心。

看不下去的正宮曾多次與富商吵架，去年更企圖吃減肥藥企圖尋短，希望引起丈夫注意，當時還被林千又在網上暗酸對方，「有人就吃減肥藥吃到送急診說自己要死了，結果隔天還跑去綠島玩」。

事實上，2021年11月時，林千又被拍到和已婚富商關係親密，多日邀約吃飯唱歌，令人好奇兩人真實關係，她當時則澄清彼此僅是朋友，沒有一同回家，並曬出美照強調：「無聊的人太多，就穿這件笑一笑。」高EQ回應莫須有的緋聞。

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