AI相關議題近期掀起全球熱潮，除帶來產業新成長外，也大幅推升算力需求、數據中心耗電量攀升，除衝擊環境也帶來解熱難題。鴻佰科技對此致力研發綠色節能科技，在追求高效能之際力促環境與科技發展均衡，以技術實力打造伺服器綠色生態。

鴻佰科技今年透過參與實體展覽，展出多項綠色永續商品及解決方案。主力商品之一的模組化伺服器，可自由搭配模組，組合出滿足各種工作負載的系統，且更新單個模組即可增加系統跨世代使用率，有效延長產品壽命，減少資源浪費及降低碳排放量。

先進冷卻技術為鴻佰科技另一展覽亮點。涵蓋沉浸式冷卻與符合ORv3標準的液冷機櫃解決方案，可滿足不同數據中心環境的冷卻需求，進一步降低營運成本與PUE值，逐步實踐數據中心永續營運。

鴻佰科技具高度整合實力，提供從設計、驗證到生產最完善的一站式系統服務，機櫃組件採模組化設計，可快速建置滿足客戶需求的液冷解決方案。其他展區包括展示最新高效儲存系統和液冷AI伺服器的「AI新動能」，以及推動ESG、履行永續承諾的「綠色迴廊」。