瑪娃颱風已減弱為中颱，偏西北西前進，氣象局表示，颱風今天開始減速有北轉的趨勢，預計今天晚上到周二清晨發布海上警報，周二至周四是颱風影響最明顯時間，周四最靠近。氣象專家吳德榮表示，周二起到周五颱風在巴士海峽往偏北方向迴轉，迎風面北部、東半部及各地山區有雨，尤其北部山區及東北部慎防「致災性大量降雨」。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（29日）晨紅外線雲圖顯示，瑪娃颱風的大眼不再清晰、眼牆亦略顯不規則，強度緩慢減弱中；在最接近台灣時，頂多維持中颱強度。最新中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，預測「瑪娃」偏西北西，今天逐漸進入巴士海峽，將轉偏北、平行東海岸進行，由於進入鞍形場，移速減慢，行進路徑不確定提高。最新歐美模式模擬顯示，顯示轉彎之後的系集路徑分散，可能還是有比較大的誤差，應持續密切觀察。

瑪娃颱風偏西北西前進，明天起至周五迴轉北上。(翻攝自氣象局)

吳德榮指出，今（29日）受「瑪娃」外圍東北風逐漸增強影響，北部、東北部雲量漸增，局部陣雨機率逐漸提高；其外圍「沉降氣流」仍為新竹以南帶來晴朗、高溫，白天熱如夏，注意防曬、防中暑。北部氣溫22至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部21至35度。北部、東半部及恆春半島沿海有長浪，今晨台東浮標已測得6米以上長浪，海邊活動、應注意安全。

吳德榮指出，明日至周五（30至6月2日）「瑪娃」在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。迎風面北部、東半部及各地山區有局部陣雨，北部山區及東北部慎防致災性大量降雨；背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。若瑪娃的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，威脅亦將加劇。周六、日（3、4 日）颱風減弱，轉向東北東、撲向琉球附近，北部、東北部仍有局部陣雨、但雨勢趨緩，其他各地天氣好轉。