近年來網路詐騙案件頻傳，尤以「冒名金融機構或名人」的方式在各大社群網站更為氾濫，行政院為此耗資13億推動「打詐行動綱領1.5版」，然而台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾踢爆，近日來台的Nvidia（輝達）執行長黃仁勳也已成詐騙集團冒用的對象。

杜奕瑾27日在臉書貼出一篇「詐騙廣告」照片，文章為「台灣囝仔黃仁勳」所發布，讓他忍不住怒批，詐騙集團也用跑的，這個速度也太快。

這篇詐騙廣告文稱，「大家好我是黃仁勳，是Nvidia（輝達）創辦人、執行長，同時也是我們台南的囝仔。」該文還緊追時事，稱近期因為Nvidia第二季業績預告讓AI產業在股市大漲，謝金河先生還稱讚黃是超級巨星，光芒蓋過SpaceX創辦人馬斯克，黃仁勳對此也感到由衷的高興，並以作為一個台灣人自豪。

該詐騙文章還冒用黃仁勳的口吻，強調「近期我回台受到非常多的稱讚，為感謝大家長期以來的支持，現在我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群（免費加入）；每天我們都會分享股市技巧和資訊，以及必漲股。希望幫助想學好股票的有緣人，助大家走上股市直線獲利大道。」

仔細審視詐騙貼文的表達方式，與黃仁勳的說話方式完全不同，但如此迅速的以「贊助」的方式上架臉書，也引起網友熱議，紛紛留言怒轟，「臉書有錢賺就好了，根本沒在管詐不詐騙的」、「這梗也太快了吧」、「沒想到連兆元男也逃不過臉書詐騙的魔掌」、「我只想吐槽，他還需要飆股？」「老黃靠買股票投資賺錢？笑話嗎？」

不少民眾也非常不滿，社群網路平台現在詐騙滿天飛，檢舉制度效率不彰，是否應該對廣告實行實名制、雙卡認證，以防止更多人受到詐騙。