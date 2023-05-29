男星王少偉自2021年常被直擊與「最美性學博士」許藍方私下相約聚會，兩人傳出緋聞近2年的時間，但雙方皆否認戀愛中；然而，王少偉日前曬出獨照感嘆寫下「獨處使人強大」，遭到網友直酸「請真實獨處一生，莫道嘴秋人生」時，竟意外釣出許藍方親自回應。

王少偉日前在臉書分享曬出，他獨自一人坐在大樹下的照片，文中感嘆寫下：「大多數人以為能獨處，不斷靠著轉移注意力，塞滿行程手機不離身，來逃避自己內心不安」但他卻認為「試著享受一個人」能使人強大，且與自己相處的過程中，感受一切沈澱思緒「漸漸地會發現，時間突然變得緩慢，感到平靜不再害怕」。

文章一出，卻引來網友留言酸「請真實獨處一生，莫道嘴秋人生」，怎料意外釣出許藍方回應「獨處和有沒有人伴侶應該是兩回事，更重要的是有伴侶之後還能獨處，才是維持關係、使關係長久最好的能力和方式，提供您參考。路過看到，職業病發作，請見諒」引起熱議。

許藍方在王少偉貼文下直球回應網友。（圖／截圖字王少偉臉書）

事實上，王少偉與許藍方傳出緋聞多年，外界相當關心兩人何時會曾朋友昇華成戀人，對此，王少偉過去在節目中大讚女方有氣質、大家閨秀、又有高學歷，且與過往交往的女孩比起來，她確是自己單身10年以來，願意再敞開心房的人，至於被問及對女方是否有好感，他回答有些曖昧「是可以朝那個方向去…」。