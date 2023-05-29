本土第四波新冠疫情再起，台大醫院院長吳明賢表示，這波染疫的人變多，還不至於造成醫療量能緊繃，但新冠病毒不會像SARS一樣完全消失，即便有疫苗也無法避免確診，提醒免疫力低弱的族群要保護自己。他說，現在除了新冠，腸病毒和流感病毒也回來了，尤其是腸病毒疫情「今年可能會很厲害。」

吳明賢昨（28）日出席台大醫院院慶活動指出，國內新冠肺炎疫情已進入第四波，因多項防疫措施鬆綁，導致這波確診的人變多，值得慶幸的是多數的染疫人都是輕症，還不至於造成醫療量能緊張，未來防疫措施一定會是「鬆、緊、鬆、緊」的節奏，提醒民眾要習慣疫情後的新生活。

吳明賢表示，面對這一波疫情，年輕人可能比較沒問題，但免疫力低的族群一定要保護自己，避免病毒感染，且新冠不會像SARS一樣完全消失，有疫苗也無法避免染疫，因此提升免疫力就變得重要，除施打疫苗外，也要按時吃飯、運動和保持好心情，讓生活作息規律，若染疫就要以藥物治療。

吳明賢提醒，腸病毒和流感病毒也回來了，尤其是腸病毒疫情「今年可能會很厲害」，提醒民眾千萬不可掉以輕心。