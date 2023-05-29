民進黨總統候選人兼黨主席賴清德昨（28）日出席台大活動，談到能源相關議題時，他稱應讓停機的核能機組維持緊急使用效能。對此，臉書粉專「政客爽」狠酸，民進黨反核是「反辛酸的」，並直言民進黨已執政近8年，賴在能源問題上卻說要「再規劃」，簡直是笑死人。

賴清德昨出席台大「2024校園總統馬拉松」時指出，政府2016年起推動能源自主的原因，是因兩岸情勢會牽動到台灣的煤炭與天然氣來源，目前相關單位正在規劃，要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。

「政客爽」昨則在臉書發文吐槽，賴清德的這一番話，根本是自己證實民進黨的能源政策失敗，因為執政了8年，居然沒把國安問題考慮進去！他也質疑，台灣發電仰賴天然氣進口，但狂喊抗中保台的民進黨政府，終於發現戰爭開打後，台灣恐面臨被封鎖的慘況，才改口說要用核電，難道民進黨反核是在反辛酸的嗎？「一個副總統，都給你們又執政了四年，在能源國安問題上說『再規劃』，笑死人」。