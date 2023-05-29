交通部為因應疫後國境開放，衝刺國際觀光市場，除已由觀光局持續透過國際旅遊展、大型活動、異業結盟、辦理講座推廣主題遊程、廣告宣傳、數位行銷及KOL網紅行銷等進行海外宣傳推廣外，更爭取疫後特別預算，冀期加速推動吸引國際觀光客來台。

觀光局26日於台東舉辦2023觀光業界東部場次座談會，邀請約200位產官人士齊聚，共商花東國際旅遊推展、國旅品質提升、公共運輸與觀光圈整合等業務共同合作，全力衝刺來台旅遊人次，王國材亦親赴主持。

王國材表示，觀光局去年因應國境開放，陸續推動多項國際行銷計畫，使2023年前4月累計來台旅客162萬人次，超出目標值37％，且5月24日即達200萬人次，來台旅客市場呈現逐步成長。

為穩健推升來台觀光客人次，觀光局自5月1日起實施「加速擴大吸引國際觀光客方案」、20日起台灣好行搭乘半價優惠等措施，陸續還有旅宿業者增僱獎助金、「在地有腳」交通接駁補助，提供觀光景點、交通場站、旅宿間目的地旅遊有更便利的交通串接。

對於協助花東地區拓展國際客源，王國材特別說明，將採陸、海、空並進方式，包括鐵公路運輸改善，利用花蓮及台東機場持續與縣府合作「推動花東永續旅遊境外包機計畫」，以及吸引國際郵輪停泊花蓮港。

同時，王國材也期望藉由在地產官學組成的觀光圈，重新評估並串聯食、宿、遊、購、行等區域資源，行銷和推廣在地旅遊，打造花東區域的觀光亮點，展現東台灣原始、自然、美麗的觀光特色，讓國際遊客深入體驗台灣東部的旅遊魅力。