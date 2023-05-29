小編今天（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。主計總處最新預測指出，今年國內超額儲蓄總額將再次超過新台幣3兆元，連續第四年超過3兆大關。國發會官員表示，這顯示國內閒置資金太多，必須審慎因應，主計總處官員也表示將對此進行專案研究。

【1】閒錢淹頂 超額儲蓄續破3兆

主計總處預測指出，我國今年有高達9.4兆的儲蓄毛額，而國內投資毛額只有6.3兆，在儲蓄引導到固定投資之後，仍賸餘3.1兆元，這3.1兆就是超額儲蓄。國發會官員指出，這筆龐大的超額儲蓄若不引導到民間投資、公共建設，就可能成為閒置資金，日後可能流向金融性投資，不利於經濟的穩定。

【2】輝達股價寫4驚奇 台供應鏈跟著旺

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年來股價大漲166.5％，26日收盤寫下389.46美元歷史收盤新高價，科技業者指出，AI元年啟動，人工智慧（AI）晶片需求，從特殊應用晶片（ASIC）設計、先進晶圓製造、小晶片（Chiplet）異質整合封裝，包括晶圓代工、IP、組裝及散熱等產業，包括台積電、創意、穎崴、技嘉及緯創相關供應鏈連動，環環相扣。

【3】AI伺服器浪潮 台廠搶得先機

NVIDIA執行長黃仁勳來台引爆AI旋風，導入生成式AI、大型語言模組的各層面AI應用成為顯學，提前布局AI伺服器的下游系統端台廠，包括緯創暨旗下緯穎、廣達、英業達、鴻海、神達及技嘉等，皆搭上這波商機、等著下一波營運成長動能發酵。

【4】15檔迎股東會 法人提前押寶

台股本周多頭「強強滾」，時序將進入6月，上市櫃股東會邁入高峰，光是本周就有337家上市櫃公司將接力登場，法人分析，受下半年需求回溫加持，公司股東會多有望釋出樂觀展望。華航（2610）、欣興（3037）、京元電子（2449）等股東會前、法人上周搶先押寶股，股東會行情蓄勢待發。

【5】AI助攻、外資大買 台股上看萬九

AI晶片大廠、輝達上周公布優於預期的展望，帶動台美科技股蝴蝶效應，自身股價飆漲不說，更驅動連兩日國際機構法人猛力回補台股649.7億元，加上假日休市期間，傳來美國達成提高債務上限初步協議。瑞銀證券把握良機，重申台股「加碼」投資評等，尤其樂觀情境直逼「萬九」，再燃台股多頭熱情。