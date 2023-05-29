影響周一亞股盤勢的三大因素為：市場對華府達成債限協議的反應、那斯達克指數大漲的後續反應，以及美國、英國休市的影響。

經過數周的角力，美國民主、共和兩黨終於達成一項暫時性的協議，將暫停31.4兆美元債務上限。現在這項協議必須於6月5日前在共和黨掌控的眾議院和民主黨掌控的參議院通過，以避免美國有史以來第一次債務違約。雙方都表示有信心通過法案。

投資人看好美國府會兩黨將在債限談判上取得進展，以及人工智慧（AI）題材持續帶動晶片走高，上周五美股主要指數全面勁揚，道瓊指數收漲1%，標普500指數漲1.30%，那斯達克指數大漲2.19%，費城半導體更飆升6.26%，台積電ADR漲2.24%，聯電ADR漲近8%，日月光ADR漲逾4%。

隨著美國和英國市場周一因逢假期休市，亞洲市場的交易和市場流動性料將比平時清淡，這表示市場波動可能放大。

值得注意的是，對亞洲市場而言，美國達成債限協議可能是一把雙面刃，如果不是在周一，那就會在未來幾天或幾周顯現出來。債限協議將為聯準會進一步收緊政策提供更大的空間，這可能推升美國公債殖利率並使美元走強，對新興市場來說通常不是一個利多組合。

近來美元一路急升，美元指數在上周創下兩個月高點，美元分別漲破140日圓和7.00元人民幣，雙雙創下6個月新高。

日本和中國這兩大亞洲經濟體正面臨不同的挑戰。

日本的通膨「又高又黏」，日本央行面臨著調整或放棄其超寬鬆貨幣政策的壓力。東京當局此刻可能比較希望日圓轉強。

北京當局可能希望人民幣進一步走貶。中國解封後的經濟復甦意外疲弱，通膨正在下滑。巴克萊經濟學家預測，在未來6到9個月，人行可能將政策利率調降10～20個基點、將存準率調降25～50個基點。

周一日經225指數盤初大漲2%，報31,529.23點，創下1990年7月以來新高。中國股市可能徘徊在6個月低點附近。在美中貿易緊張升高的陰霾籠罩下，恆生科技指數可能持續陷入掙扎，難以從美國科技的榮景中受惠。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周六在底特律出席印太經濟架構（IPEF）貿易部長會議後表示，美國堅決反對中國對美光採取的行動。她並強調北京當局此舉「是在沒有任何事實依據下針對一家美國公司，我們認為這就是經濟脅迫，我們不會容忍，也不認為它會成功」。