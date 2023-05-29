Edward Olivares sets the scoreboard on fire! 🔥pic.twitter.com/iMsaAqH654 — Codify (@CodifyBaseball) May 28, 2023

皇家隊奧利瓦雷斯（Edward Olivares）29日轟出1發驚人的全壘打，擊球初速111英里（時速178.6公里）雖然不是頂快，但這球是足以飛行452呎的怪物轟，撞在左外野的電子計分板，把螢幕打破了洞還噴煙！這轟是追平比分的關鍵一擊，終場皇家3比2險勝國民。

這是皇家自己的主場，對於打壞自家的計分板，奧利瓦雷斯開玩笑說：「很抱歉，但是也不抱歉，我追平了比賽。」

國民隊投手高爾（MacKenzie Gore）繳出生涯代表作，7局失1分（陽春炮）、飆出11次三振，但還是拿不下勝投。中繼投手庫爾（Chad Kuhl）第8局失投的滑球被奧利瓦雷斯逮中，雙方2比2平手，高爾的勝投也飛了。庫爾其實是先發投手，近年偶爾會擔任牛棚救火，他賽前的自責分率已經是很慘的8.06。

9局下，皇家梅倫德斯（MJ Melendez）靠著國民一壘手失誤，一口氣溜上二壘，後面麥錫（Michael Massey）在兩出局時擊出安打送回梅倫德斯，成為再見安打。

皇家總教練昆崔羅（Matt Quatraro）說：「他們是飢餓、積極求勝的年輕球員，有時候必須透過贏球來相信自己。」重建中的皇家僅有16勝38敗，在美聯中區墊底，全聯盟僅優於蓄意擺爛的運動家（10勝45負）。