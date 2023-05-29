看到聯盟29日公布的東區冠軍賽G6最後兩分鐘裁判報告，只能說「老天有眼」！根據這份裁判報告，這場緊張刺激的東區冠軍賽最後兩分鐘總共出現兩次誤判或漏判，誇張的是都對「綠衫軍」塞爾提克不利，幸好懷特不可思議的驚天絕殺補籃，仍讓綠軍扳平戰局。

這場比賽第一次誤判發生在比賽還剩1分01秒，熱火還以97比101落後，傑倫布朗準備執行第2次罰球之際，熱火前鋒凱利伯馬丁明顯提早進場，結果傑倫布朗這球並未罰進，所以應該吹判重新罰球，可惜當時場上3名執法裁判都剛好沒看到。

第二次誤判出現在最後33.5秒，塔圖持球強行切入上籃，熱火後衛文森已經橫向移動阻擋塔圖去路，且雙方出現身體接觸，正常來說，裁判應該吹判文森防守犯規，也讓當時只領先1分的塞爾提克，可以獲得塔圖兩罰機會，可是裁判還是沒有響哨。

至於最後3秒吉米巴特勒極具爭議的3次罰球，確定吉米巴特勒在運球時出現掉球，然後撿回球後三分出手，所以沒有兩次運球違例，也確定他在三分線外出手，3次罰球沒有問題，反正聯盟與裁判怎麼說都對，就算是明顯想要干預比賽勝負的吹判也沒問題。