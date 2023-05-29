資深音樂人李坤城今年4月大腸癌病逝，與小40歲妻子林靖恩相戀十年天人永隔。不過就在李坤城過世一個多月後，李坤城兒子發文指控林靖恩利用結婚轉移他的房產，等到李坤城要氣切、不能說話，才放心通知他前去簽氣切同意書，更在安寧病房嘲諷姑姑（李坤城妹妹）：「所有財產都被我轉走了」，而李坤城妹妹更是爆料，他住院前「叫我回去救他」。

李坤城妹妹也首度回應，根據《三立新聞網》報導，她透露李坤城生前「不知道是患大腸癌，手不能動，看醫生看不好，看一看叫我回去救他。（林靖恩）碗沒有洗，衣服也沒洗，垃圾好幾包沒丟，後來轉去慈濟。」

李坤城兒子日前在臉書提到，他的姑姑透露林靖恩等到李坤城完全無法溝通，才放心讓他來醫院；對於被認為爆料是為了爭產的猜疑，李坤城兒子直言早在疫情期間，就到台中買預售屋準備就近照顧生病的父親，還想讓他享福但也沒機會了。當初他更忍下林靖恩用結婚方式偷房產，只為了讓父親能轉到安寧病房。李卓軒痛苦淚訴：「我爸已經全身插滿管子，每天生不如死，若妳要房產就給妳吧，把我爸還給我，讓他好好走吧」。

此外，他指控林靖恩「房貸繳不下去了，她把我爸兩個戶頭完全領光現金，才要給我看要我幫忙繳，要我想辦法」。為此，李卓軒開始補房貸，透露自己由台北搬到台中就是為了就近照顧父親，並在台中先租房後買預售屋，還帶李坤城看過環境，「最遺憾的是可惜我爸住不到了⋯」

李卓軒更爆料，「她（林靖恩）在安寧嘲諷我姑姑，爸所有財產都被她轉走了」，但他都忍了下來，直言房子再買就有，「為了讓我爸好走我也跟她有說有笑，建議她去學專業技能以後能獨立自主繳房貸，結果最後還是巨嬰1個，我真看不下去。」對此，一連串指控林靖恩至截稿前仍未回應。