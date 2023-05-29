夜尿不僅困擾人，還隱藏致命危機。泌尿科醫師表示，夜尿相關併發症不少，因為影響睡眠品質，且可能因此增加跌倒骨折機率，夜尿患者的死亡率較正常人上升35%~50％，且在年紀越大的患者中，上升幅度越是明顯。

北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科醫師張德撝表示，其門診中常有患者抱怨夜尿，且比例隨年紀上升而增加。據國際統計，70歲以上男性中，每5人就有4人會夜尿。而30歲以上的男性，也有近3成的盛行率。

他說明，根據國際的定義，睡眠期間因尿尿起床1次以上，且排尿前後都有睡著，便稱之為夜尿。至於夜尿相關併發症，理論上，夜尿次數越多影響越大，尤其對於排尿後無法快速入睡的患者，影響程度更為嚴重，因此，除了夜尿次數之外，睡眠品質也是重點。

張德撝並表示，夜尿同時會增加跌倒的機率，據統計，無論患者年紀大小，夜尿會增加4成的髖關節骨折風險，因此應及早找出夜尿的原因，並予以治療。

至於夜尿成因，他表示，可分為2大類，一為尿量增加，二為是膀胱容量縮小。尿量增加原因包括夜間過多的水份攝取、糖尿病、心臟病等。膀胱容量縮小的原因除了攝護腺肥大，也有可能是膀胱及尿道的結石或腫瘤，確切導致夜尿的元兇。因此，有夜尿困擾的人務必要及早就醫檢查，以利診斷治療。