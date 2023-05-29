天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2個寶貝女兒，方媛更時常在社群上分享家庭生活；近日夫妻倆在香港銅鑼灣被目擊，一家四口搭乘保母車出門聚餐，除郭富城凍齡外貌受到關注外，他們的座車也意外成為焦點之一。

一名網友在小紅書上發文表示，在銅鑼灣的街頭上，看見一位身穿Dior短袖毛衣，背後有「10」數字，下半身搭配白色長褲的漂亮女孩，從保母車上走出，基於好奇看了一下，沒想到發現竟是「天王嫂」方媛，然而，沒多久後就看到穿著全身黑，揹著後背包的郭富城帶著兩個女兒下車，一家四口準備去吃飯。

網友直擊郭富城一家四口外出。（圖／擷取自小紅書）

照片一出，立刻引起網友熱議，許多人都認為雖然方媛的穿搭看似低調，但卻都是精品「方媛是混得最好的網紅了」、「老郭對老婆還是不錯的」、「其實老郭挺疼她的，特意把她父母都申請來港住在樓上樓下，加上老郭父母都走了没有婆媳矛盾，簡直是神仙生活」，有人大讚郭富城保養得相當好「人家天王是真年輕呀」此外，也有人關注到，天王座車是Toyota的Vellfire，台灣市價292萬起跳。

事實上，郭富城當年迎娶小22歲的方媛時，外界十分不看好這對父女戀，加上郭富城只與岳父相差約2、3歲，不過保養得宜的他完全不顯老態，看起來也比同齡人年輕非常多。