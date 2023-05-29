義大利威尼斯居民昨（28）日上午起床嚇壞了，原來大運河（Grand Canal）其中一段被染上了「螢光綠」，當局已緊急抽驗，懷疑是環保團體所為，不過目前沒有任何團體證實犯案，更有環保團體被問道時急澄清「不是我們」。

威尼斯大運河部分河段28日被染成螢光綠。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，當地時間周日上午9時30分起，威尼斯居民紛紛通報，大運河靠近著名景點里奧多橋（Rialto Bridge）的河段被染上了螢光綠，而且染色範圍逐漸擴大，根據網友上傳的畫面，威尼斯著名的貢多拉、水上計程車照樣駛過綠色河面。

威尼斯大運河靠近著名景點里奧多橋（Rialto Bridge）的河段28日上午被染成螢光綠。（圖／美聯社）

威尼斯當局接獲通報後已立即到現場採樣、調閱監視器、詢問貢多拉船夫是否目擊可疑人士，隨後召開緊急會議調查螢光綠物質的來源。

目前當局尚未釐清物質來源，有人推測，或許和周末在當地舉行的帆船賽有關，或是藻類繁殖，也有人猜測是環保團體釋放染劑所致。

威尼斯大運河部分河段28日上午被染成螢光綠。（圖／美聯社）

不過目前還沒有任何環保團體宣稱犯案，上周在羅馬著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）倒入稀釋的木炭汁、將噴泉染成黑色的反氣候變遷組織「最後一代」（Ultima Generazione）澄清：「不是我們。」

大運河染成螢光綠令人聯想到阿根廷藝術家烏里布魯（Nicolás García Uriburu）也曾在1968年的威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）期間，用螢光染料將大運河染成綠色，當時他的目的是希望世人關注生態議題，以及自然與文明之間的關係。