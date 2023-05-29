北市一名男子阿威（化名）先前借住女友家中，未料阿威數度趁女友媽媽服藥休息時性侵對方，還持手機拍下女友媽媽裸露不雅的畫面，讓女友媽媽憤而報警提告並求償。民事部分，法院日前審結，判阿威要賠償100萬元。可上訴。

判決書指出，阿威為A女女兒的男友，曾在兩人交往期間借住在女方家中，阿威得知A女會服藥入睡，便於2018年8月間數度趁機溜進A女的房間，趁A女昏睡之際作出性交、猥褻行為，後來女友意外發現阿威手機存有媽媽的下體照片，才趕緊告訴媽媽，並報警處理。

A女控訴，她得知自己被女兒男友侵犯後，因顧及女兒的想法，擔心女友會用異樣眼光看她，讓她也不敢聲張，每天都感到不安，身心承受巨大痛苦，且阿威已與女兒交往10年以上，但阿威卻目無尊長侵犯她的性自主權等，故依法向阿威求償150萬元撫慰金。

法院審理時，法官勘驗證據，認定阿威的確使用手機拍下自己侵犯A女的影片，且也有證據證明阿威遭女友質問「為何以手指插入母親陰道」，再加上影片中確實可見A女平躺在床上毫無反應，處於意識模糊無法抗拒的狀態，酌情後判阿威須賠償A女100萬元為適當。可上訴。