據美國之音引述路透報導，提供經濟和人口數據的福建省統計局官方網站，一些境外用戶說，他們受限無法進入這個網站。有分析表示，中共當局近期限制海外獲取中國大陸數據的態勢很明顯。中國大陸當局辯解稱，福建採取了「緊急措施」應對網站近期受到的網路攻擊。

路透28日報導，超過六位知情用戶證實，有部分中國大陸境外的用戶發現無法進入福建省統計局相關網站。一名在新加坡的研究者表示，他從3月開始碰到無法進入的情況，而其他人則表示，最近才發現有類似問題。

在路透披露這個問題後，中國大陸外交部在一分聲明中稱，福建的官方數據網站最近受到一次「嚴重的網攻」。中國大陸外交部還辯稱，福建有關部門採取了緊急措施加以應對，如果「正常用戶」無法進入網站，他們可以提出解除限制的申訴。

福建省經濟產值達7900億美元，與瑞士相當，定期在網站上公佈經濟成長、能源消耗和房地產銷售等相關數據。

一些不願透露姓名的用戶說，這些數據對於一些跟蹤中國大陸經濟發展的外國研究機構、經濟學家和金融機構來說，是一個關鍵的詳盡訊息的來源。

報導稱，在中國大陸謀求提振從去年嚴厲防疫封控政策下緩慢復甦的經濟之際，類似的限制措施可能令海外投資者擔憂。這些投資者已經在被迫應對中國大陸更嚴厲的監管措施以及地緣政治緊張帶來的麻煩。

在倫敦國王學院教授中國大陸和東亞商業的孫新（Xin Sun 音譯）說，「如果福建省的案例是深思熟慮後的決定，這將開下一個前例，很可能其他地方或中央政府機構也會跟進。」

報導還說，一些用戶表示，中國大陸在與美國的緊張關係升級之際，中國大陸近年來讓更少的政府相關的網站允許海外用戶登錄。但是，限制海外用戶進入福建省的政府網站是罕見的一步。

兩位香港的對衝基金投資人說，福建省的重要性遠超中國大陸其他省份，因為在台海緊張局勢升高之際，一些外國投資人密切關注福建省，希望獲得一些有關軍事動態的蛛絲馬跡。

福建省統計局的一名官員在被要求評論此事時表示，正在研究相關情況，但沒有詳細說明。代表中國大陸政府處理媒體提問的大陸國務院新聞辦和國家統計局沒有回覆通過傳真發出的置評請求。

報導稱，此前，中國大陸的一些金融和學術數據庫網站也出現境外用戶無法進入的類似情況。同時，北京也以國家安全憂慮為由對一些國際顧問和諮詢公司進行整肅。

中國大陸主要的金融數據提供商之一的萬得信息公司（Wind Information Co.），去年晚些時候起阻止一些境外用戶獲取某些商業和經濟數據。

而一些接到通知的海外用戶說，中國大陸重要的學術數據庫「中國知識基礎設施工程」（China National Knowledge Infrastructure）從4月1日起限制海外訂戶登入。

中國大陸當局最近針對美國諮詢公司採取的一連串突擊搜查行動在業界引起了明顯的寒蟬效應。路透5月19日曾報導，美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）在香港的職員已經開始撤離。

路透引用兩名知情人士的話說，最近兩個月，鑒於中國大陸警方調查的不確定性，公司為保證員工的安全安排了撤離行動。包括調查員和香港辦事處負責人等6人被調離香港。

今年3月，美思明智北京辦公室遭到中國大陸國安的搜查，5名中國大陸員工被拘留。同月，日本一家藥物公司駐北京的高級主管因所謂的「間諜」指控被拘捕，引發日本的不滿。

4月，中國大陸公安對美國知名管理公司貝恩諮詢公司上海辦事處進行突擊搜查，公司員工進行了盤問並帶走了公司部分手機和電腦。

5月初，中國大陸國安對美國咨詢公司凱盛融英（Capvision）在中國大陸多地辦事處進行突擊搜查，其中包括上海、北京、蘇州和深圳。當局稱該公司沒有「認真履行反間諜安全防範責任義務」。

一名知情人士和另外4名看到美思明智公司簡報的人士告訴路透，美思明智曾經就中國大陸新疆地區相關供應鏈可能存在強迫勞動的問題進行過調查。多種跡象顯示，中國大陸警方對美思明智採取的行動可能與此有關。

中國大陸國家主席習近平上台以後制定了一系列法律法規，全面強化了對言論、社會、數據的控制，比如網路安全法、個人訊息保護法、數據安全法，以及最近推出的反間諜法的新版本。反間諜法將禁止傳輸概念含糊的所謂與國家安全有關的任何訊息。