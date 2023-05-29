These Miami Heat fans at a wedding thought they won Game 6 😂



(via corygarrastazu/TT) pic.twitter.com/sAMOJtZbdH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 28, 2023

「綠衫軍」塞爾提克在東決G6的超狂絕殺把熱火逼到搶7大戰，然而這個絕殺非常離奇，有些熱火球迷當下還以為是熱火贏了。網路流傳一則有趣的影片，幾位熱火球迷在婚宴上觀看比賽直播，在熱火「贏球」之後瘋狂慶祝，還有人扛著熱火旗幟進場揮舞，新郎和新娘肯定也很高興，但他們幾分鐘之後就會發現殘酷的現實。

塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）在暫停過後的最後一擊出手未進，雖然懷特（Derrick White）在槍響的同一刻補籃，當下球迷以為進球不算，關了手機開始又叫又跳地慶祝。其實懷特補籃的瞬間還剩餘0.1秒，所以進球照算，塞爾提克104比103險勝。

影片結尾有幾位賓客回頭拿起手機來看，他們得知真相後的表情就暫時沒有被上傳公開了，可以想像出有多麼尷尬。

此戰的結尾有幾次爭議吹判，包括熱火吉米巴特勒（Jimmy Butler）終場前獲得的3罰，以及塞爾提克被漏判的幾次罰球機會，整體來說對於主場熱火較有利。塞爾提克去年的季後賽也上演過類似鏡頭，對戰籃網G1，塔圖（Jayson Tatum）在槍響同時大轉身上籃絕殺，險勝籃網1分，最後4勝0負橫掃籃網。