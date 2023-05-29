2017年選秀榜眼「球哥」朗佐鮑爾的職業生涯已經提前落幕了嗎？根據公牛隨隊記者伯恩史坦29日爆料，公牛內部已經私下認定，過去15個月內3度進行膝蓋修復手術，且在本季完全報銷的朗佐鮑爾，已經不太可能重新回到場上拚戰，尤其是在NBA等級戰場出賽。

朗佐鮑爾去年1月開始，就因左膝蓋傷勢宣告缺陣，期間兩度接受膝蓋修補手術，卻始終沒有好轉跡象，於是他在今年3月17日，確定接受左膝蓋軟骨移植手術，且被公牛列在無限期缺賽名單，問題是當前沒有一名NBA球員可以接受膝蓋軟骨移植手術後回歸。

生涯前兩季都在湖人打球的朗佐鮑爾，2019年7月被湖人交易到鵜鶘，打了兩季之後，2021年8月又被鵜鶘換去公牛，沒想到他只幫公牛打了35場例行賽，就告嚴重膝蓋傷勢缺陣，至今都還沒辦法恢復正常籃球訓練，但他還跟公牛擁有兩年約4200萬美元合約，接著就看公牛何時「認賠殺出」了。