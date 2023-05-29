距離美國政府首次債務違約僅剩數天時間，總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫今天就提高舉債上限的協議達成最終版協議，現將致力爭取跨黨派議員的支持，讓協議於下星期過關。

綜合美聯社和法新社報導，拜登今天表示，提高美債上限的最終版跨黨派協議現將送交國會。他並敦促「參眾兩院通過這項協議」。

拜登在白宮對媒體表示：「我認為這是向前邁出非常重要的一步。」他說：「這避免了災難性違約的威脅。」

民主黨籍的拜登和共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）今晚進行會談，雙方談判代表趕著起草法案，好讓國會議員檢視妥協方案。

由於協議所做的各項讓步不太可能贏得強硬右派和極左派議員的支持，拜登和麥卡錫正極力爭取中間派議員的力挺，盼國會能在潛在違約的6月5日大限之前針對協議進行表決。

拜登敦促國會兩黨議員齊心協力迅速通過法案。他說：「議長和我從一開始就明確表示，唯一的出路是達成跨黨派協議。」

妥協方案包括削減支出，但某些議員可能會在細看內文後有所不滿。拜登從德拉瓦州返回白宮後告訴記者，他相信法案會送到他的辦公桌上。

麥卡錫和其他共和黨籍國會領袖今天盛讚這起協議為「歷史性的一系列勝利」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120529