據觀察者網引述俄羅斯《消息報》5月28日報導，尼爾森報告（Nilson Report）顯示，2022年中國銀聯的全球借記卡交易比例首次超過了美國Visa卡。

據尼爾森報告網站，2022年，美國Visa卡的銀行卡交易額為14兆1090億美元，而中國銀聯支付系統的銀行卡交易額為16兆2270億美元。中國銀聯的借記卡交易佔比為40.03％，而Visa卡為38.78％。

俄羅斯《消息報》指出，這是中國銀聯首次在借記卡市場超越Visa卡。自2011年至2021年，Visa卡的借記卡交易市場比重從近80％下降到39.53％，而同期中國銀聯的支付系統在交易市場的比重一路飆升到38.68％。

分析人士稱，這主要是由於亞太地區經濟的發展以及美國國內生產總值（GDP）增速的放緩。此外，Visa卡和萬事達退出俄羅斯市場一事，也對中國大陸支付系統在全球市場比例的增長起到了一定作用。

儘管增速喜人，有分析認為，銀聯卡的實際客戶仍局限於中國大陸民眾，而除中國大陸用戶外，銀聯在國際市場的份額不超過1-2％。

《消息報》援引俄羅斯信用評級機構ACRA（Analytical Credit Rating Agency）負責人的消息稱，「總的來說，俄羅斯市場對於推廣銀聯卡意義不大，因為該支付系統的主要目標受眾是中國居民。」他補充道，銀聯卡的國際意義取決於中國大陸市場和中國大陸公民海外使用銀行卡的情況。

據此前報導，去年3月5日，萬事達和Visa以俄羅斯「無端入侵」烏克蘭為由宣佈暫停在俄羅斯的業務。此後，俄羅斯民眾對中國大陸銀聯卡的需求正與日俱增。俄衛星社3月23日稱，如今俄羅斯銀行已跟不上旺盛的銀聯卡需求，部分銀行正計畫推出支持俄羅斯MIR支付和銀聯支付的雙標卡。MIR是俄羅斯央行2014年以後自主建立的國家支付卡支付系統，而雙標卡是帶有兩種標記、支持兩種支付系統的銀行卡或信用卡。

在Visa和萬事達宣佈退出俄羅斯之際，俄羅斯多家銀行表態將「轉向中國銀聯」，它們提出計劃將發行銀聯新卡或MIR-銀聯雙標卡。

據俄塔斯社去年3月6日報導，俄羅斯最大國有商業銀行俄聯邦儲蓄銀行（Sberbank）當天表示，該行正在研究發行MIR-銀聯新卡的可能性，「我們未來將另行通知新卡的發行時間。」俄最大的私人商業銀行阿爾法銀行（Alfa-Bank）也表示，正在努力推出基於銀聯支付系統的新卡。

此外，包括俄羅斯Tinkoff銀行和莫斯科信貸銀行等，也在考慮發行銀聯支付系統的新卡。俄羅斯國家支付卡公司（NSPK）曾表示，萬事達卡和Visa卡停止在俄業務後，俄羅斯銀行發行的萬事達卡和Visa卡將無法在俄境外支付。因此該公司也建議俄羅斯客戶申請MIR-銀聯聯名卡，從而在支持銀聯的國家和地區付款或提取現金。

據路透去年3月8日報導，由於受西方國家一系列金融制裁影響，當天約有7000名俄羅斯遊客被困在泰國峇里島等地。因為他們無法通過Visa卡和萬事達卡取錢，所以也無法購買機票回國。報導指出，當時已經有部分俄羅斯遊客嘗試用銀聯卡支付，解決了困難。