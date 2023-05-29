「低碳永續」已成為全球人類努力的目標，近年紛紛綠能轉型的企業也不在少數，農友種苗公司就是種苗播種樹立淨零的典範，在台灣碳資產公司的幫助下，協助農業綠能轉型，同心為低碳永續而努力。

農友種苗公司成立至今已超過50年，又被稱為農業界的台積電，是全台首家也是最大的專業蔬果品種育種公司，全台第一顆無籽西瓜就是誕生於此。他們專門研究種苗新技術生產優良種苗，至今已發表超過2千個品種，種子外銷全世界，超過8成國家向農友買種子。除此之外，他們不僅開發種苗資材，現在更要播種淨零種子，攜手台灣碳資產公司樹立農業綠色轉型典範。

農友種苗企業董事長陳威廷表示，種子倉儲的用電量很大，碳排量間接造成環境影響，因此希望環境永續的責任著重在綠色能源，共同降低碳排量而努力。

農友種苗企業董事長陳威廷表示，希望環境永續的責任著重在綠色能源，共同降低碳排量而努力。(中時新聞網攝)

台灣碳資產公司董事長張三河表示，台灣碳資產股份有限公司與農友淨零農業的合作非常有意義，在導入新能源的過程亦導入科技解方，包括電動車建立低碳旅遊，產品碳足跡大幅降低外，未來希望從過去的碳管理導入新能源，甚至發展負碳商品，為台灣樹立農業典範。

台灣碳資產公司董事長張三河表示，兩公司的合作非常有意義，未來希望從過去的碳管理導入新能源，甚至發展負碳商品，在台灣樹立一個農業典範。(中時新聞網攝)

根據統計，全球溫室氣體排放比重，光是農業部門就佔了24%，因此為了接軌國際碳排趨勢，農友種苗公司也將透過碳中和的方式，力拼台灣農業淨零。

台灣碳資產公司總經理劉德安表示，台灣碳資產與農友合作的契機，是因為當農友的競爭對手也宣告在2030年將整體溫室氣體排放量GHG要減少30%，因此農友必須面向涵蓋能源、負碳商品、整體碳中和，以及未來將面對的森林碳匯，若不開始提前布局，台灣農業將會喪失整體的競爭優勢。

台灣碳資產公司總經理劉德安表示，淨零排碳若不開始提前布局，台灣企業將會喪失整體的競爭優勢。(中時新聞網攝)

農友種苗公司要做台灣農業綠能的領頭羊，將原有的休閒農場重新改造，結合藝術、食農教育、負碳農商品、碳匯教育、綠能數據的低碳旅遊場域，搖身一變成為台灣首座碳中和休閒觀光農場，將成為觀光農場的重要指標。

董事長陳威廷指出，藉由引進BEGIN電動車智能充電服務平台，並結合低碳旅遊的概念，讓遊客前來遊玩時，也能對環境永續有進一步的了解；此外，以長期目標而言，希望能夠逐步降低企業內部從研發到生產的碳里程，期盼達到友善環境，以及農企業永續經營的願景。

總經理劉德安指出，目前已向聯合國申請碳中和抵銷證書，開始全面起手式當作未來發展的前途。台灣碳資產公司率先與農企合作，加速台灣農業綠能轉型，就是要跟上全球淨零碳排的腳步，提升國際競爭力。