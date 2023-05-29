女星劉品言近年演活《華燈初上》北漂打拼的花子、《未來媽媽》不婚主義的女強人，戲劇成績亮眼，不過，戀情方面，則單身好幾年，她有段論及婚嫁的跨國戀情，最後卻因雙方對居住地無法達成共識而分手，劉品言就大嘆現在找對象已經很難了，還要怕自己的卵子一直老化。

劉品言曾有一段5年的異國戀情，光是見面的機票錢就高達400萬，當時男友已向她求婚，沒想到最後卻因雙方對於居住地喬不攏而分手，根據《三立新聞網》報導，單身的劉品言現在只想要有約會對象，但身邊朋友都結婚了，也讓她苦於挖掘新對象。

劉品言自認，她30歲以前對感情的得失心比較重，曾經一頭栽在感情裡，直到她拍了《未來媽媽》，對自己的年紀、生育率有危機意識，2年前也跑去凍卵，她感嘆，找對象就夠難了「沒想到我還會怕卵子一直老化」。

走過異國戀、凍卵，劉品言現在更知道自己想要的是什麼，只盼不強求、不委屈，她也形容自己是一旦分手，就沒辦法當朋友，會和前任果斷分開。