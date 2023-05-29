國軍近期來積極強化後備軍人戰力，提升教召訓練強度，新北市後備旅旅部連、120迫砲營昨（28）日實施編制武器實彈射擊，讓召員手持65K1步槍對人形靶進行射擊。然而軍事專欄作家王臻明卻指出，該步槍問題多、生產少，國軍對後備部隊準備相當缺乏。

據《青年日報》29日報導，國軍為提升個人戰技，並使後備役人員熟稔武器操作，讓召員們使用65K1步槍進行實彈射擊。

王臻明28日晚間在臉書發文提到，65K1步槍就是因為問題很多，所以生產的數量很少，且馬上就被65K2給取代。反過來說，國軍使用該步槍訓練就證明了台灣第二線後備部隊的武器老舊不足，但軍方並沒有正視這個問題。

王臻明還強調，不但65K1問題多，且後續使用的65K2服役也很久了，槍管內部鏽蝕「麻膛」的問題相當嚴重，這早就不是秘密。王進一步表示，然而最近的後備旅教召，還有很多部隊依然在使用65K2，「雖然國防部說這批槍封存前，都有經過檢整，但是…」

對於台灣後備教召還在使用舊式武器，王明臻認為，台灣也不是一窮二白的國家，連讓第二線的後備旅有可靠的武器都沒辦法，國軍對於後備部隊的投資，真的完全不足。連步槍都這樣，其餘的武器就更不堪聞問。

《青年日報》過去曾報導，由於65K2步槍服役多年，且結構偏複雜，保養不易及槍身過長，國軍現行已多使用T91步槍。