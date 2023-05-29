永豐期貨指出，台指期上周五(26日)上漲233點至16438點。價差方面，台指期逆價差縮至-67.05點，電子期逆價差縮至-3.94點，金融期正價差縮至0.18點。現貨部分，三大法人買超459.9億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3998口至14097口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3441口至33609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1494口至24581口。
永豐期貨表示，台股日線多頭排列，後續若能持續守在所有均線之上，不排除有持續上攻之可能性。
美股上周五強漲，費半指數飆高逾6%。6月台指期今日開盤上漲169點，為16607點，金融期及電子期聯袂開高。
永豐期貨指出，台指期上周五(26日)上漲233點至16438點。價差方面，台指期逆價差縮至-67.05點，電子期逆價差縮至-3.94點，金融期正價差縮至0.18點。現貨部分，三大法人買超459.9億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3998口至14097口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3441口至33609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1494口至24581口。
永豐期貨表示，台股日線多頭排列，後續若能持續守在所有均線之上，不排除有持續上攻之可能性。
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