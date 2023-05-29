日本三井不動產集團在臺首間區域型購物中心Lalaport上周在臺中開幕，SONY向來重視消費者購買產品前的使用體驗，希望讓消費者完整感受產品的各項科技性能，集雅社進駐開設的SONY Center專櫃25日盛大開幕，寬敞的空間展出完整的SONY全系列商品，提供消費者沉浸式體驗，試營運期間吸引超過2萬人次參觀。

SONY董事長千葉雄三表示，SONY看好臺中市場的消費潛力、人流與商機，因此決定攜手集雅社開設展示中心，希望讓消費者從體驗到購買使用產品都能有最佳感受。

集雅社表示，Lalaport內的SONY Center家庭視聽區、個人音樂區，設有專屬體驗座位可以模擬不同的影音設備使用情境，包括：超高畫質Bravia OLED搭配聲霸組合成的旗艦級家庭劇院、頂級音訊的耳機和擴大機，以及Xperia系列手5機、耳機隨身運動裝置，甚至風靡手遊玩家的PlayStation遊戲機；再者，Lalaport的SONY Center最引人注目的另一個焦點就是展出的SONY相機機種堪稱中部最齊全，攝影愛好者可在大型攝影造景開放式體驗區盡情體驗最新款的單眼、微單眼、類單眼及各式鏡頭，龐大的展品陣容使得試營運以來人潮不斷，可望為集雅社增添新動能。

集雅社第1季稅後盈餘為2516萬元，每股盈餘為0.67元，累計前4月合併營收為12.22億元，年增3.52%。