據中國大陸載人航天工程辦公室介紹，經中國大陸太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神十六瞄準明日9時31分發射。

酒泉衛星發射中心今天上午9時召開神舟十六號載人飛行任務新聞發佈會，通報此次任務有關情況。

神舟十六號飛行乘組由航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成。景海鵬擔任指令長，他也是中國大陸迄今以來，首位第4次參與太空任務的太空人。