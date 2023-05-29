大學選讀系所攸關畢業後出入，一名男網友表示，大學念會計系，出社會已取得會計師執照，但他抱怨會計師在社會地位不高，工作也很無趣，好奇問「若給機會重新來過會再選會計系嗎？」多數有會計背景的網友也共鳴說，會計是慘業，薪水在業界超廢，「超後悔，人生黑暗。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，畢業於政治大學會計系，現在已考上會計師，但他認為會計師沒什麼社會地位，比想像中無聊很多，若能重新選擇，他會選法律系或音樂系，問網友「若重來還會念會計系嗎？」

貼文釣出不少會計系網友抱怨，「絕對不是夕陽產業，但絕對是慘業」、「打死我也不會再選擇會計」、「絕對要讀資工，就算考到會計師，業界薪水一樣廢到笑」、「不會…瘋了才會選會計系」、「超後悔，人生黑暗」。

但也有過來人點出優勢，「誰說會計師沒什麼社會地位？不會規劃自己生涯才是問題，會計師路過」、「會計感覺算是文組待遇相對好的科系了，文史哲才是最慘的」、「會計不錯啊！同事全都妹子，哪像我這邊，只有人資是女的」。