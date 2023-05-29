台科大機械系碩士生吳翊慈，透過電腦建立材料的原子模型，預測固態電池材料性質，研究高安全性固態電池的界面老化問題，獲選全球材料科學領域最大的美國材料年會（MRS）以全英文進行口頭演講，是該議程唯一碩士生。他同時獲得傑出人才發展基金會與國科會全額獎助，赴舊金山的機票及旅費。

吳翊慈在機械系助理教授蔡秉均指導下，學習第一原理材料計算，透過電腦計算，探討固態電池中正極與電解質的界面穩定性能，成功釐清其中的界面老化因素，除了運用電腦計算，節省操作實驗的時間和成本，更達到先進實驗技術難以達成的界面穩定性預測與量化能力。

吳翊慈在4月的美國舊金山材料年會，向全球鋰電池專家發表研究成果，是5天固態電池議程中66位講者中唯一碩士生。美國材料年會創建於1973年，每年吸引約6千多名來自世界各國教授、研究員、企業研發人員、博士生等參與，是發表最先進材料研發成果的國際舞台。

電池的主要組成為正極、負極和電解質，固態電池使用的是固態電解質；傳統商用鋰離子電池使用液態電解質，存在安全問題，因為液態電解質成分為易燃有機溶劑，容易導致電池在高溫或碰撞下可能燃燒起火。

吳翊慈進一步解釋，透過電腦計算，達到傳統鑑定技術難以達成的材料性質分析。她發現造成大部分界面不穩定性因素，主要來自化學、電化學副反應的影響，以及在任何充電狀態下，都無法保持穩定性的界面。

她說，材料計算能提供實驗開發和設計各種穩定的固-固界面，更能篩選出改善電解質與正極界面副反應的改質材料。她赴美演講發表的成果，目前已準備發表於國際期刊論文，同時正透過實驗，驗證計算界面化學反應的結果，進行計算與實驗間相互比對。