神雲科技伺服器架構事業體副總經理郭守堅指出，新技術及大數據分析應用的需求增加，已成為推動HPC和雲端運算升級的重要驅動力，也因運算力不斷的突破，HPC及AI應用正在各個行業快速發展。另外，隨著5G建置的普及化，帶動邊緣運算應用的興起，伺服器從雲端資料中心轉移到更接近資料源頭的邊緣位置，提高系統回應速度、資料安全以及可靠性。神雲科技本次所展示的產品涵蓋了從邊緣運算到資料中心的多元需求，為IT組織優化運算資源和能源的使用效率，滿足從雲端到邊緣與日俱增的運算需求。

神雲對於5G O-RAN基地台之設備也提出的對應的方案，Whitestone WS1S01是針對O-RAN 中的分佈單元（DU）所設計的伺服器，該伺服器內建IEEE1588 V2 時間同步（PTP）硬體及韌體功能，並且提供多達8個10G SFP+ 與4個25G SFP2網路連接埠且已連接多個無線電單元（RU）及集中單元（CU），該伺服器可提供電信業者作為布建5G基地台的基礎建設。

為滿足現代資料中心對運算性能的需求，攤位展示了TYAN伺服器平台支援最新AMD EPYC 9004系列處理器和第四代Intel Xeon鎮可擴充處理器架構的HPC、雲端運算及儲存平台，其中包括2U多節點伺服器、26盤全快閃儲存伺服器、高性價比的1U雙路雲端伺服器以及支援32組DDR5 RDIMM的2U虛擬化應用伺服器，可滿足資料中心全方面的靈活應用。

針對不斷增長的AI應用需求，TYAN所展示的高性能伺服器Transport HX TN85-B8261，支援多達4張雙寬GPU卡，能提供HPC和深度學習應用所需要的運算效能。另外，兩款Thunder HX FT65T-B5652及Transport HX FT65T-B8050，為可轉換為機架安裝的直立式伺服器平台，能滿足辦公室環境中桌邊AI作業平臺的應用。

面臨能源成本日益增加的挑戰，神雲基於有高能源效率及高效率Open Rack V3架構開發出兩款Capri2 CP2S11與Goldstone GS1D01的OCP伺服器，善用Open Rack V3 將其Power Shelf 改為48VDC後，能減少電源匯流排能量損失。Capri2 CP2S11相容於Open Rack V2 與V3架構，該產品不僅支援最新AMD EPYC 9004系列處理器，使用者可加裝雙寬GPU卡即可滿足最基本的AI應用運算。而Goldstone GS1D01支援雙路最新第四代Intel Xeon可擴充處理器，並配置32個DDR5記憶體插槽，針對大容量記憶體的需求提供了一個最佳的運算平台。