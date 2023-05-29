瑪娃颱風目前中心距離台灣南端約650公里，向西北前進，氣象達人彭啟明表示，颱風從東部外海緩慢北上，今天外圍雲系將逐步接近台灣，降雨分兩階段，先是周二開始東半部會有顯著降雨，隨後周三、四降雨會在北部到東北部，周五颱風才會逐步遠離台灣。

根據中央氣象局最新預報，各縣市受7級風暴風半徑侵襲機率，蘭嶼70%最高，接著是綠島65%，花東58%、宜蘭52%、恆春50%，其餘縣市暴風半徑侵襲機率都低於50%。預報員趙竑指出，最快今晚到明晨發海警，至於陸警要看北轉的角度，目前偏東的機率較大，若偏西不排除會發陸警，但機率低。

各地區暴風圈侵襲機率。(翻攝自氣象局)

彭啟明在臉書表示，瑪娃雖減弱為中颱，但暴風圈較廣，範圍勢力仍大且強，目前颱風從東部外海北上，速度明顯變慢，會有幾天時間以每小時9公里以下速度北上，影響時間可能比較久，強度也會逐漸減弱。

彭啟明表示，瑪娃外圍雲系今天接近台灣，周二（30日）東部將有顯著降雨，周三（31日）北部、東北部降雨明顯，中南部雲量增多，天氣相對穩定。周四（1日）颱風繼續北上，強風持續，降雨區域從北部、東北部再大擴至桃竹、中部山區，山區或沿海活動不宜。周五（2日）台灣逐步脫離颱風的影響，但北部、東部長浪至少持續至下周一（5日）。同時，周二到周四隨著颱風更靠近，中部以北沿岸風力增強，東半部風浪大，要避免沿岸活動。