台灣詐騙問題嚴重，有民調顯示高達9成2的民眾收過詐騙電話或簡訊，近日更爆出驚人的im.B詐騙風波，不少綠營政治人物、政府官員被捲入其中，讓代表國民黨出戰台中市立委第2選區的顏寬恒酸，難怪對詐騙集團這麼寬容。

顏寬恒昨（28）日在臉書表示，據「草根影響力文教基金會」公布的一份民調顯示，高達9成2的民眾曾接過詐騙電話，而他自己為了服務民眾，手機電話24小時不關機，也常常接到詐騙簡訊與電話，影響到服務效率，民眾也不堪其擾。

顏寬恒指出，同一份民調顯示，有9成的民眾希望能夠加重詐騙刑責，認為法律太過寬容，但完全執政的民進黨，連萊豬都可以強推，卻對詐騙集團這麼寬容，彷彿只有犯罪者有人權，一般市井小民的財產權、生命權都不重要。

「這樣的執政黨，人民怎麼會對治安放心？」顏寬恒說，近日爆出的im.B詐騙案風波，不少綠營政治人物捲入其中，甚至還帶官員去主嫌豪宅開趴，讓他直言「既然詐騙集團都是自己人了，民進黨當然不會、也不需要修法嚴打這些犯罪者」、「這樣的民進黨，選民還能讓他們繼續立院過半，強推各種法案卻不顧治安民生嗎？」