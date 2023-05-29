52歲女星洪欣5月初突發文宣布和小10歲丈夫張丹峰離婚，因為男方過去多次傳出偷吃經紀人畢瀅，引起外界同情。豈料13天後，洪欣逆轉態度發文坦承兩人目前還沒離婚，因情緒化的行為造成大眾困擾非常抱歉，更幫老公背書強調沒出軌美女經紀人畢瀅，被網友群起撻伐。近日，兩人合體直播，甜蜜又恩愛的模樣令網友直呼，先前的行為根本就是「狼來了」。

近日，洪欣和張丹峰同框直播，洪欣看來氣色紅潤、打扮美麗，可見兩人不僅共飲奶茶，洪欣還親自幫張丹峰烤肉，烤熟了再親手餵到他的嘴裡，還笑得滿臉幸福，洪欣看張丹峰的眼神和表情也十分嬌俏，兩人甜蜜的互動與先前在微博隔空開砲模樣天差地別。對於兩人無預警直播放閃，引起大批網友反感，紛紛開酸：「放下助人情結，尊重他人命運。」

事實上，洪欣和張丹峰是相差10歲的姐弟戀，曾被外界看好是模範夫妻，2008年她和張丹峰結婚生下一女，2018年張丹峰被拍與畢瀅過從甚密，兩人和好後，近日洪欣竟閃電發文稱和張丹峰不再是夫妻關係，還稱老公不斷刪她文章，疑似想要封口，引起大批網友同情與心疼。

豈料，洪欣忽然改口稱和張丹峰沒離婚，兩人只是因為家務事爭吵，「我們深刻的意識到我們的行為是不成熟不負責任的，這些言論不僅沒有解決問題，反而讓大家為我們擔心」，並表示每對夫妻都會起口角，但兩人吵架主因跟網上流傳的老公出軌無關，是彼此沒有處理好感情問題，經過冷靜沉澱思考後，雙方決定繼續學習經營婚姻，和解生活瑣事的摩擦，並再次向大眾道歉，也刪了先前宣布離婚的發文，引來網友砲轟：「姐姐你知不知道狼來了的故事啊。下次真沒人信你了」、「你老公是不是救過你的命」、「不是繁體字！應該不是她自己寫的」，而張丹峰也回應：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」