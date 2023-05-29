櫃買中心自2017年建立綠色債券市場，並於2020年至2022年間，依序推出可持續發展債券、社會責任債券，以及可持續發展連結債券(SLB)資格認可及債券櫃檯買賣制度，透過擴大發行人基礎以及增加商品多樣性，逐步建構我國永續發展債券市場。截至2023年5月26日，已有51家國內外機構合計發行159檔永續發展債券，整體發行金額已達新台幣4,529.45億元，其中外國發行人之發行金額約占38%，顯示我國永續發展債券市場亦已成為外國發行人籌措永續轉型所需資金的重要管道。

櫃買中心表示，ICMA是全球資本市場重要的自律組織與行業協會，本次年會總計有來自44個國家或地區之市場監理機構、發行人、中介機構及專業投資機構等430家機構代表，合計1,200人與會，討論議題涵蓋初、次級市場的各個面向，包括總體環境對資本市場帶來的挑戰、永續金融的發展與挑戰，以及債券市場的金融科技創新等，參與機構代表進行深入討論及交換意見，櫃買中心亦透過參與本次年會，和ICMA CEO Bryan Pascoe及其他國際金融機構就我國永續發展債券市場的發展概況，以及國際市場實務慣例與最新標準，進行經驗分享與意見交流，共同促進永續金融的發展。

展望未來，櫃買中心將持續關注國際永續金融市場發展趨勢，研議擴大我國永續發展債券商品範疇，並配合國際金融市場慣例原則適時調整相關規章，以打造更具國際競爭力的永續發展債券市場，讓永續發展成為台灣新價值。