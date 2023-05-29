米其林沒有公布出售的價格等細節。

該集團說，這項交易協定已經獲得俄羅斯地方政府的批准，將保留250個工作職位，主要是集中於米其林在俄羅斯唯一一處位於Davydovo市的工廠。

Davydovo工廠位於莫斯科附近，原先雇用有750名員工，該工廠每年可生產多達約2百萬條輪胎，主要是供應俄羅斯和北歐市場的一些汽車使用。

米其林說，不可能將每個人力都移交給Power國際輪胎，因此允許那些希望離開公司的人，在「良好條件之下」可以離職。

米其林自1997年以來就一直在俄羅斯營運，並在2004年成為首家自己在俄羅斯開設有自己生產線的外商公司。在去年俄羅斯入侵烏克蘭之後，該公司宣布供應鏈出現危機，並暫停在俄羅斯的工業活動。

在宣布撤離俄羅斯之後，米其林表示，俄羅斯佔該集團全球總銷量的2%，佔集團全球總產量的2%。

西方的制裁，切斷了對俄羅斯關鍵原料的供應。米其林曾在四月指出，暫停在俄羅斯業務，導致集團第一季銷售量減少25%。