據觀察者網引述英國《金融時報》報導，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾表示，如果與中國大陸完全「脫鉤」，這將意味著歐洲不可能實現綠色轉型。

報導稱，在美國正在尋求與中國大陸「脫鉤」之際，經濟上對亞洲依賴程度更高的歐洲表現得更為謹慎。且俄烏戰爭爆發後，歐盟停止從俄羅斯進口能源和原材料，歐洲的經濟已因此受到影響。

施賴納馬赫爾說：「他們在研發方面做了大量工作，如果我們與中國完全『脫鉤』，那真是一件憾事。」她強調，荷蘭「與中國有著牢固的貿易關係」，「在提高我們的經濟更具可持續性和綠色轉型方面，我們彼此需要」。

據報導，上周，七國集團（G7）領導人同意通過尋求從其他來源進口更多關鍵原材料，以及建設國內清潔技術產業，以在對華關係方面「去風險化」。施賴納馬赫爾說，「減少我們的戰略依賴並不意味著我們應該完全停止貿易，只要我們正在實現來源和價值鏈的多樣化。」

根據世界銀行的數據，隨著綠色轉型加速，到2050年，關鍵原材料的需求預計將飆升5倍，綠色經濟尤其被認為是原材料密集型行業。而歐盟尤其依賴來自中國大陸的關鍵原材料。

今年3月，歐盟委員會發佈《歐洲關鍵原材料法案》，旨在增加歐洲在精煉、加工和回收關鍵原材料方面的能力。歐盟所認定的的30種關鍵原材料中，有19種中國大陸是主要出口國。中國大陸目前提供了歐盟100％的稀土永磁材料，97％的鎂以及60％的鈷。

報導稱，下個月，歐盟委員會主席馮德萊恩還將公佈一項經濟安全戰略。此前，本月舉行的G7峰會也首次將「經濟安全」設為單獨議題，以借機討論對華科技遏制。

對此，施賴納馬赫爾表示，歐盟在審查歐洲對中國大陸尖端技術的投資之前應該仔細考慮。談及美國敦促歐洲效仿其對華貿易限制時，她表態稱，歐洲經濟安全仍掌握在歐洲各國政府手中。

根據英國《金融時報》看到的一份聲明草案，包括美國國務卿布林肯在內的美國和歐盟官員將在5月31日的一次會議上，討論對外投資審查和協調出口管制問題。

報導稱，荷蘭與日本已加入美國對華晶片出口限制的行列。荷蘭政府已經宣佈，最先進的晶片製造設備將需要出口許可證，但沒有具體說明涉及哪些型號。施賴納馬赫爾表示，她將在「夏季前」提供相關禁令的更多細節。

近期，美歐政客多次談及應對華「去風險」而非「脫鉤」。中國大陸外交部發言人汪文斌曾在5月19日例行記者會上表示，談論所謂「去風險」，首先要弄明白風險是什麼，源頭又在哪裡。當今世界面臨的最大風險，是憑借自身軍事優勢對阿富汗、伊拉克、敘利亞等弱小國家發動野蠻侵略的霸權行徑，是破壞市場經濟原則和國際經貿規則、泛化國家安全概念無理打壓別國企業的霸凌行徑，是鼓吹「民主對抗威權」、試圖把世界拖回冷戰年代的開歷史倒車行徑。這些風險無一來自中國大陸，全部來自少數試圖給中國大陸貼上各類標籤的國家。

汪文斌說道，中國大陸堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略。過去10年，中國大陸對世界經濟增長平均貢獻率超過七國集團國家總和。中國大陸給世界帶來的是機遇不是挑戰，是穩定不是動蕩，是保險不是風險。世界脫不了鉤，也不需要以中國大陸為目標的「去風險化」。世界需要的是「去意識形態化」、「去陣營化」、「去小圈子化」。