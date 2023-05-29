看來湖人「小皇帝」詹姆斯想跟厄文重新聯手的機會越來越低了！根據《紐約時報》資深記者史坦29日爆料，獨行俠在今年夏天的頭號目標，仍是趕緊重新簽下厄文，就算外界猜測厄文很有可能希望跳槽湖人，卻因湖人薪資空間不足，只能利用先簽後換方式得到厄文，但獨行俠對羅素毫無興趣。

畢竟獨行俠也看到了羅素在今年西區冠軍賽的低迷表現，根本沒道理考慮湖人以羅素為主體提出的先簽後換要求，根據史坦表示，除非湖人把「一眉哥」安東尼戴維斯或里夫斯擺進交易方案之中，獨行俠才有可能考慮，但湖人不可能把一眉哥或里夫斯送走。

只是獨行俠也算相當「執迷不悟」，自從今年2月5日跟籃網交易換來厄文，獨行俠戰績不僅跌出西區前8，最後更以38勝44敗排名西區第11，連附加賽都沒辦法打就告淘汰，就算厄文加盟獨行俠後場均27.0分、6.0助攻與5.0籃板數據還算優異，他跟東契奇的「共存」問題依舊無解，如今卻還是堅持要留下這名向來爭議連連的明星後衛。