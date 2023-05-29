根據新華社報導，從國家林草局獲悉，在有關部門和京滬兩地與各方努力下，大熊貓「丫丫」順利通過隔離檢疫，乘坐包機平安抵達北京，並於29日0時43分回到北京動物園大熊貓館，目前「丫丫」健康狀況穩定。

但因「丫丫」已進入老年，回北京後需靜養、適應新的環境，目前規劃先不對外展出參觀。北京動物園將通過官方微博定期發佈「丫丫」相關資訊。

旅居美國20年的的大熊貓「丫丫」，先是從4月26日啟程離開田納西州孟菲斯動物園返回大陸。在隔離檢疫期間，針對「丫丫」高齡、生活環境變化等情況，北京動物園選派經驗豐富的飼養員和獸醫全天24小時陪護，做好飼養護理、健康監測等工作，上海動物園則提供支撐保障，切實維護「丫丫」的安全與健康。

目前北京動物園已為「丫丫」準備專門的飼養場館，制定針對性的飼養護理、醫療保障及營養健康等方案，並安排前期技術團隊繼續照料其生活。