健康意識普及，越來越多人知道高鈉食物會導致高血壓，進而傷害腎臟、心臟等器官。但食物不鹹，不代表鈉含量不高，營養師列舉6大類看似不鹹、卻是高納的地雷食物，包括油麵與雞絲麵、加工肉、泡菜、果乾、起司、烏醋等。

營養師劉雅惠在其粉專上表示，許多人一早起來發現自己臉腫了，身體的水分無法適時代謝，讓人感到不舒服。水腫的原因眾多，除了心、肝、腎臟疾病會導致水腫外，藥物、營養不良、鈉攝取過量也會造成水腫，而一般人最常遇到的水腫問題就是鈉攝取太高。

她表示，鈉會將水分留在人體內，衛福部建議，每日鈉攝取量不宜超過2400毫克，但國人普遍都超標，她常遇到個案稱吃得不鹹，詢問之後才發現不少高納的地雷飲食。

她列舉6大類看似不鹹、卻是高鈉的地雷食物：

1.全榖雜糧：油麵、雞絲麵。

2.豆魚肉蛋：加工肉、香腸、貢丸。

3.蔬菜：酸菜、泡菜。

4.水果：醃漬果乾。

5.乳品類：起士、乳酪。

6.調味料：辣豆瓣、烏醋。

她並列出低鈉的安全食物：

1.全榖雜糧：冬粉、米粉。

2.豆魚肉蛋：各式原型食物。

3.蔬菜：各式原型食物。

4.水果：新鮮水果。

5.乳品類：鮮奶、優酪乳。

6.調味料：白醋、胡椒粉。