2024總統大選備受各界關注，有不少分析認為，在此次藍綠白皆參戰的情況下，非綠陣營必須整合，才有機會擊敗民進黨賴清德，有媒體更指出，民進黨尚未在藍綠白「三腳督」的情況下勝選過。

《中評社》今（29）日報導，2022年九合一選舉的「三腳督」有3種不同型態的結果，可供2024總統大選參考。首先是國民黨勝利、民眾黨被邊緣化，如在2022年宜蘭縣長、桃園市長選舉，民眾黨候選人陳琬惠、賴香伶得票率分別只有6.98%、5.12%；第2種情況為國民黨贏、民眾黨未被邊緣化，像是2022年台北市長選舉雖由蔣萬安勝出，但獲民眾黨支持的黃珊珊得票率高達25%。

第3種情況則是民眾黨勝出，2022年新竹市長選舉，高虹安以45%得票率勝出，國民黨林耕仁與民進黨沈慧虹得票率分別為18%、35.7%。依照上述3種情形來看，藍綠白三方對決時，藍白互有勝負，但民進黨沒贏過。

報導指出，2024總統大選能否重演2022年九合一選舉台北市或新竹市選戰結果的關鍵，是新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲的民調誰可凌駕對方，一旦有人明顯淪為第三，就會有被棄的風險。

至於賴清德的選情，該報導提到，台灣有多達51%的民眾不支持民進黨明年繼續全面執政，此外，民進黨在詐騙、黑金等議題上被藍白窮追猛打，後續的影響還未知。