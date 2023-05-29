怎樣的信任，會讓整個社區的住戶，當有賣房需求時，全都找上同一位房仲？信義房屋復北民權店專案經理羅皓元入行8年，新人時期就深耕社區，從「房子還沒點交、管委會還沒成立」就協助住戶大小事，深獲信任。特別的是，他曾就讀陸軍官校、後又考上高師大地理系，曾想去補習班教書，最後考量信義房屋是有體制的上市公司，對新人提供許多學習資源，這才踏上房仲之路。

羅皓元畢業自高師大地理系，因為學歷、口才都不錯，畢業後同時獲得8間公司錄取，包括補習班、房仲公司、英文教材公司等，沒想到這讓他反而有點迷茫，不知如何選擇？想起求學時曾接觸《易經》與風水，羅皓元決定向老師請教，在一番分析、卜卦後，老師告訴他，信義房屋是間有制度的上市公司，也有很多為新人設計的學習資源，於是，羅皓元便決定投身房仲產業。

「的確是間很有制度的公司！」羅皓元笑說，入行至今8年，遇到的客戶普遍對信義房屋觀感都不錯，尤其是「（業務人員）很守規矩、很有禮貌、不會信口開河」這些優點，讓他身為公司的一員，也感到與有榮焉。

而在這8年之間，羅皓元也從每次的服務案件中學習，並善用公司資源增添專業力。例如他曾經在入行2個月碰到一件案子，眼見即將要簽約成交，買方卻發現該社區是921地震後原址重建的社區，因而責怪羅皓元沒有事先告知，最後決定不買了；雖然挫折，羅皓元從此以後卻更懂得善用公司的資料庫做功課，總會先把各式各樣「客戶應該想知道」的資訊蒐集完整，不再會遇到讓客戶不滿、甚至衍生糾紛的狀況。

除此之外，信義房屋長期深耕社區，鼓勵分店在商圈內做社區服務，考量許多中大型社區早已有學長姐服務多時，羅皓元決定轉而服務一些老公寓改建的社區。即使新大樓還未點交，連管委會都還沒成立，羅皓元卻已經開始服務，例如舉辦中元普渡、採購清潔用品等；且因曾就讀軍校，很快地便與社區內許多軍公教退休的住戶聯絡起緊密的關係，後續也定期協助舉辦區權會、中元普渡，疫情前也會辦「一家一菜」活動等。

因為如此，羅皓元所經營的社區中，有個社區只要有人要賣房，竟100%都委託給他，另個社區也有超過50%以上的委託率，「這種被信任的感覺，就是我覺得房仲工作最開心的地方！」

回顧一路以來，自己並非本科系專業生，卻投入房仲產業長達8年，也做出一番成績，羅皓元鼓舞正在探索自己職涯的新鮮人，專業力可以透過公司的資源加以培養，但唯二需要擁有的特質，就是「勇於克服和陌生人講話」、「願意說實話」，只要做到這兩點，一間充沛資源的公司，一定能讓來自各領域的新鮮人都有所成長、獲得。

因應畢業季將至，信義房屋也將在6月4日舉辦應屆畢業生職涯探索活動，由高階主管分享企業AI趨勢運用、如何活用ChatGPT面試，也會安排業務與秘書菁英與會分享。凡報名活動者，可獲「WPS適性測驗結果書」，參加者還可抽AirPods Pro；參與面試也會獲得免費的韓系個人履歷照一張。