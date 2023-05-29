相信有許多人在小時候都玩過各種有趣的小遊戲，除了和兄弟姐妹、朋友們一起玩的鬼抓人、捉迷藏、扮家家酒、123木頭人外，在只有自己一個人的時候，也常常能從各式各樣的事情中得到無窮的樂趣。有些小事看似無聊，卻不分國界，幾乎所有人在小的時候都曾經做過，成為共通的童年回憶。《DailyView網路溫度計》整理了幾個「小時候必做的無聊小事」，一起來看看你是不是也都做過吧！

對著電風扇講話

許多人在小的時候都喜歡對著電風扇講話，除了在夏天這樣做非常涼快以外，最有趣的是直接對著電風扇講話可以達到神奇的變聲效果，好像自己變身成機器人一樣，成為不少人童年中有趣的回憶。

慢慢關上冰箱門，偷看熄燈的瞬間

小的時候好奇心總是特別旺盛，對於想知道的事情更是一件都不會放過。「冰箱的燈究竟是在什麼時候熄滅的」是許多人在童年時都很想解開的問題，也因此不少人都曾在小時候慢慢將冰箱門關上，全神貫注地從縫隙中注視著冰箱內部，想要知道冰箱裡的燈到底是在什麼時候熄滅。

將湯裡的油用筷子連在一起

雞湯、排骨湯等肉湯中通常都含有豐富的油脂，而將浮在湯面上的那些小小油滴用筷子連在一起，是許多人小時候吃飯時的樂趣。不少人都以為這是自己才知道的獨門小遊戲，其實超多人以前都做過！明明沒有人教卻變成一種不約而同的默契，也讓大家覺得超級神奇。

看車窗外的雨滴賽跑

小時候坐車時如果剛好遇到下雨，你是否也曾經因為搭車的時候太無聊而開始偷偷地幫車窗上的雨滴舉行「賽跑」呢？在附著於車窗上的眾多小雨滴中，像看賽馬一樣選定一顆雨滴，然後開始看著雨滴下滑，在心裡替它加油，希望它能夠超前其他的雨滴率先流到「終點」，這樣的遊戲其實超多人都玩過！

試圖讓電燈開關停在「開」和「關」中間

電燈的開關總是只能停在「開」或是「關」，對於事事都充滿好奇的小孩們，當然一定會想挑戰把電燈開關「停在中間」。相信不少人小時候都試過慢慢地按下電燈開關，然後指尖用力，想辦法讓開關停在「開」和「關」之間。你是否也曾在小時候這樣做過，被父母發現然後挨罵呢?