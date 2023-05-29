2002年黃仁勳與張忠謀合影。（圖／報系資料照）

人工智慧AI技術已成為各國必爭之地，讓AI晶片設計巨頭輝達（Nvidia）的營運表現水漲船高，替輝達代工的台積電也跟著受惠，事實上，輝達創辦人、執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀擁有超過25年的交情，雙方關係緊密，張忠謀也曾透露雙方第一次通話的場景。

知名半導體分析師陸行之日前曾分析輝達對台積電的重要性，他甚至認為未來「台積電救世主」可能要從蘋果換成輝達，陸行之表示，「2023第一季輝達訂單預估佔台積電13%，第二季有機會來到15至20%，成為台積電第二大客戶，第一大客戶蘋果佔比約20至25%。」

台積電專研、領先業界的先進製程正是輝達所需要的技術，黃仁勳曾透露起初輝達與台積電合作的經過，工商時報報導，約在1995年前後，輝達成立6、7年時和台積電有業務往來，但直到1998年雙方才正式簽定合作契約，32歲的黃仁勳曾寫信給張忠謀，詢問台積電能否替輝達代工生產第一顆晶片。

張忠謀也分享過與黃仁勳第一次通話的過程，張忠謀打電話過去說要找黃仁勳，剛好是本人接電話，張忠謀自我介紹「I am Morris Chang」讓黃仁勳嚇了一大跳，馬上請周邊的人安靜，「Be quiet！Morris Chang is calling me（安靜，張忠謀打給我了）」突顯黃仁勳的驚喜之情。

這通電話牽起台積電與輝達合作的緣分，更成為彼此最忠實的盟友，黃仁勳曾公開表示與張忠謀是「堅實的夥伴、真摯的朋友」2018年張忠謀退休時，黃仁勳受邀參加晚宴，當時他也手寫信向張忠謀祝賀，並提到，「與你共事是我職涯中最棒的回憶之一。」