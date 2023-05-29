大陸商務部長王文濤日前先後與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會面，大陸前駐美經濟商務參贊、全球化智庫高級研究員何偉文撰文指出，中美關係雖然出現緩和勢頭，但雙邊經貿能否順利發展，取決於中美關係有無實質性改善。他認為，中美應恢復戰略對話、建立相關磋商機制、鼓勵兩國經貿交流等，以建立穩定健康的雙邊關係。

大陸《環球時報》29日刊出何偉文的專文指出，5月下旬，王文濤與美雷蒙多和戴琪的會面，是美國總統拜登任期內中美商務部長首次面對面會談，意味著世界最大的兩個經濟體之間重啟了經濟貿易領域的部長級對話，努力穩定雙邊經貿關係，推動中美關係重回正軌。

但何偉文認為，中美關係雖然出現了緩和勢頭，但基本矛盾和分歧仍在，實質性的改善還需要大量艱苦的工作。中國美國總商會今年3月、4月先後發布一份會員企業在中國大陸經營調查報告。僅僅1個月內，對中美關係前景悲觀的比例就從36％上升到49％。

何偉文表示，中美經貿能否順利發展，取決於中美關係有無實質性改善，而這取決於造成中美關係惡化的根本原因能否有一定改變，即美國是否繼續視中國大陸為其最大地緣政治挑戰，是否繼續以價值觀為由構築盟友體系對中國大陸進行圍堵，是否在經貿和科技上繼續對中國大陸實行封禁和「脫鉤」。

因此，何偉文強調，中美應恢復戰略對話，減少美方對中國大陸的戰略誤判，增進雙方管控分歧、避免衝突的基礎。與此同時，在經貿領域，中美之間需要恢復機制性對話安排，實質性處理和解決（或一定程度緩和）阻礙雙邊經貿合作的基本分歧，力促中美兩國在多邊貿易規則基礎上的合作和供應鏈穩定。

何偉文進一步說，此次中美商務部長的面對面會談，都是直接談實質性問題，需要有後續機制性安排跟進。中美之間可以就國家安全，晶片設計、製造、投資和進出口，高科技出口限制，投資審查等建立專門磋商機制，改變或部分改變當前封禁或限制的狀態。就美方關心的中國大陸貿易體制問題，也可以成立專門磋商機制，按照世貿規則平等對話。

何偉文認為，作為平行努力，應努力啟動，甚至大幅增加中美省州地方之間的經貿交流，積極鼓勵兩國企業間的貿易與投資，務實為對方企業提供便利，而不是設置障礙。

何偉文最後強調，中美兩國關係和經貿合作的穩定與發展，不僅關係到世界最大的兩個經濟體，而且關係到世界經濟的穩定。因此，建立穩定健康的雙邊關係，是中美兩國的全球責任。希望中美兩國相向而行，保持並提升最近出現的雙邊關係緩和勢頭，造福兩國人民，造福世界。