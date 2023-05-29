人工智慧（AI）蓬勃發展，其中台積電生產世界上所有先進的AI晶片，扮演極為重要的角色，《富比士》（Forbes）專欄作家Toews撰文示警，台積電位於地球上地緣政治最緊張的地區之一，若發生台海戰爭恐癱瘓全球AI生態系。

該文指出，全球掀起AI熱潮，但AI的未來懸而未決，關鍵在於，台積電生產所有全球先進AI晶片，包括輝達的圖形處理器（GPU），以及Google、超微、亞馬遜、微軟、AI晶片新創公司Cerebras、SambaNova、Untether以及其他所有競爭者的AI晶片等，全都是由台積電代工。

文章提到，沒有這些高度專業化的晶片，AI根本不可能實現，過去十年為AI每一次重要突破提供動力的基礎演算架構，從AlphaGo到Midjourney、ChatGPT都依賴這些晶片，如果沒有了晶片，AI軟體想取得的任何驚人進步都是不可能的。

文章續指，如果發生台海戰爭導致台積電晶片廠停產，等於當今最重要、使用最廣泛的AI晶片，像是輝達A100、H100，以及其他AI晶片都會面臨停產危機。

至於全球如何能夠填補該晶片缺口？文章提到，三星是台積電之後，最有能力生產尖端AI晶片的公司，但目前三星生產的品質遠落後台積電。美國晶片龍頭廠英特爾則因戰略誤判及製造挫敗，已落後於台積電與三星。

文末指出，如果喪失生產驅動當前尖端人工智慧的先進晶片之能力，將對人類造成毀滅性的後果。有鑑於台海緊張情勢升高，很有可能會演變成這樣的局面。